Operar CME Group Inc. - CME CFD

Sobre CME Group Inc

CME Group Inc., a través de sus intercambios, ofrece productos a toda clase de activos, incluyendo futuros y opciones basadas en tasas de interés, índices de acciones, divisas, energía, productos agrícolas y metales. El segmento principal de la Compañía consiste en intercambios en Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME), Board of Trade of the City of Chicago, Inc. (CBOT), ), New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) y Commodity Exchange, Inc. (COMEX). La Compañía provee comercio electrónico en todo el mundo a través de su plataforma CME Globex. La Compañía también ofrece servicios de compensación y liquidación a través de clases de activos para derivados negociados en bolsa y de venta libre a través de sus cámaras de compensación CME Clearing y CME Clearing Europe. También proporciona alojamiento, conectividad y atención al cliente para el comercio electrónica a través de sus servicios de co- localización. La plataforma de la Compañía CME Direct ofrece operaciones en paralelo en los mercados negociados en bolsa y cotizados en bolsa.

El precio actual de la acción CME Group Inc. en tiempo real es 299.49 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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