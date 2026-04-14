Operar Hitachi, Ltd. - 6501 CFD

Sobre Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. proporciona soluciones a clientes en una variedad de sectores, incluyendo energía/energía, industria/distribución/agua y otros. La Compañía opera en ocho segmentos. El segmento de Sistemas de información y telecomunicaciones proporciona integración de sistemas, consultoría, servicios en la nube y otros. El segmento de Sistemas sociales e industriales proporciona equipos y plantas industriales, energía térmica, energía nuclear y sistemas de generación de energía de energía natural y otros. El segmento de Sistemas y equipos electrónicos proporciona equipos de fabricación de semiconductores y otros. El segmento de Maquinaria de Construcción proporciona excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas y otros. El segmento de Materiales altamente funcionales proporciona materiales para semiconductores y pantallas y otros. El segmento de Sistemas Automotrices proporciona sistemas de motores para motores y otros. El segmento de Vida inteligente y sistemas ecológicos proporciona aires acondicionados comerciales y otros. El segmento Otros proporciona productos de unidad de disco óptico y otros.

El precio actual de la acción Hitachi, Ltd. en tiempo real es 4939.15 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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