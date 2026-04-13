Operar Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II - EOS CFD

Sobre Eaton Vance Enhanced Equity Incm. Fd. II

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (el Fondo) es una sociedad de inversión de gestión cerrada y diversificada. El objetivo principal de inversión del Fondo es proporcionar ingresos corrientes, con un objetivo secundario de revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en una cartera de acciones ordinarias de mediana y gran capitalización. En condiciones normales de mercado, el Fondo trata de generar ingresos corrientes a partir de las primas de las opciones mediante la venta de opciones de compra cubiertas sobre una parte sustancial de los valores de su cartera. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en acciones ordinarias. El Fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de emisores estadounidenses, aunque puede invertir hasta el 25% de su patrimonio total en valores de emisores extranjeros, incluidos los American Depositary Receipts (ADR) y otros. Además, el Fondo puede invertir hasta el 20% de su patrimonio total en otros instrumentos derivados. El asesor de inversiones del Fondo es Eaton Vance Management.

El precio actual de la acción Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II en tiempo real es 21.4 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Schindler Holding AG, Terumo Corporation, UFP, iShares Trust - iShares Select Dividend ETF, ZoomInfo Technologies Inc. y Utah Medical Products, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.