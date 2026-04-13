Operar iShares Trust - iShares Select Dividend ETF - DVY CFD

Sobre iShares Trust - iShares Select Dividend ETF

La inversión trata de seguir los resultados de inversión del Dow Jones U.S. Select Dividend Index, compuesto por valores de renta variable estadounidenses que pagan dividendos relativamente altos. Este ETF es una de las varias opciones disponibles para los inversores que buscan centrar la exposición a la renta variable en los valores que pagan dividendos; el índice subyacente examina el universo de la renta variable por factores como la tasa de crecimiento de los dividendos por acción, la tasa porcentual de pago de dividendos y la rentabilidad por dividendos. Teniendo en cuenta este enfoque, DVY puede ser útil como componente básico dentro de una cartera a largo plazo, aunque los inversores deben tener en cuenta que probablemente habrá un sesgo material hacia las acciones de valor y ciertos sectores de la economía estadounidense, como los servicios públicos. FVD, VYM y SDY son sólo algunos de los muchos ETFs centrados en empresas de gran capitalización que pagan dividendos; los inversores que buscan exposición a este rincón del mercado de renta variable estadounidense tienen muchas opciones de ETFs para elegir.

El precio actual de la acción iShares Trust - iShares Select Dividend ETF en tiempo real es 151.92 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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