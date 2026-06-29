Operar Lockheed Martin Corp - LMT

Sobre Lockheed Martin Corporation

LOCKHEED MARTIN CORPORATION es una compañía aeroespacial y de seguridad global. La empresa se dedica a la investigación, diseño, integración y mantenimiento de sistemas, productos y servicios de tecnología avanzada. Opera en cinco segmentos: Aeronáutica; Sistemas de Información y Soluciones Globales (IS&GS); Misiles y Extinción de Incendios (MFC); Sistemas de Misión y Entrenamiento (MST) y Sistemas Espaciales. Su segmento Aeronáutica participa en el desarrollo, fabricación, soporte y actualización de aviones avanzados. El segmento IS&GS proporciona conocimiento de la situación a través de la red e integra sistemas globales para ayudar a sus clientes a recoger, analizar y distribuir datos críticos con seguridad. Su segmento MFC proporciona sistemas aéreos y de defensa con misiles y servicios logísticos. Su segmento MST ofrece fabricación, servicio y soporte para varios helicópteros civiles y militares. Su segmento de Sistemas Espaciales participa en el diseño, ingeniería y producción de satélites.

El precio actual de la acción Lockheed Martin Corp en tiempo real es 506.69 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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