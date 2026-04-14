Operar LendingClub Corporation - LC CFD

Sobre LendingClub Corp

LendingClub Corporation es un holding bancario. La empresa opera a través de su filial LendingClub Bank, National Association (el Banco). Opera un banco de mercado digital. Sus clientes pueden acceder a una gama de productos y servicios financieros diseñados para ayudarles a gestionar digitalmente sus préstamos, gastos y ahorros. Ofrece una gama de productos y servicios destinados a apoyar a sus miembros y a mejorar su salud financiera. La empresa ofrece productos y servicios a clientes comerciales, así como a una serie de inversores institucionales para sus préstamos personales no garantizados y préstamos para automóviles (Préstamos al consumo), y para sus préstamos para la financiación de pacientes y educación. Para los depositantes, ofrece funciones de experiencia digital, como descuentos en las comisiones de los cajeros automáticos, recompensas y tipos de interés. Su negocio de préstamos comerciales incluye préstamos comerciales e industriales, préstamos inmobiliarios comerciales, préstamos para pequeñas empresas y préstamos y arrendamientos para equipos.

El precio actual de la acción LendingClub Corporation en tiempo real es 15.98 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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