Operar Kubota Corporation - 6326 CFD

Sobre Kubota Corp

KUBOTA CORPORATION es una empresa con sede en Japón dedicada principalmente al abastecimiento de máquinas agrícolas, motores y máquinas de construcción. La Empresa opera en tres segmentos de negocio. El segmento de Maquinaria fabrica y vende máquinas agrícolas y productos agrícolas, tales como tractores, motocultores, cosechadoras, sembradoras de arroz, cortadoras de césped. El Segmento también provee maquinaria de construcción y motores para maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, maquinaria industrial y generadores. El segmento de Agua y Medio Ambiente fabrica y vende productos relacionados con tuberías, como tuberías de hierro dúctil, tuberías sintéticas, bombas y válvulas. El Segmento también proporciona productos relacionados con el medio ambiente y productos relacionados con la infraestructura social, tales como materias primas y tubos de acero en espiral. El segmento de Otros proporciona principalmente servicios logísticos y financieros, materiales para techos y materiales para paredes exteriores.

El precio actual de la acción Kubota Corporation en tiempo real es 2748.34 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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