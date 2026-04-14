Operar MaxLinear, Inc. - MXL CFD

Sobre MaxLinear, Inc.

MaxLinear, Inc. es una empresa de diseño de circuitos integrados. Los productos de la empresa integran la totalidad o partes sustanciales de un sistema de comunicación, incluyendo radiofrecuencia (RF), señal mixta, procesamiento de señales digitales, motores de seguridad, compresión de datos y capas de red, y gestión de la energía. La empresa ofrece soluciones de sistemas en chip (SoC) de comunicaciones que se utilizan en aplicaciones de banda ancha, infraestructura móvil y de cableado, centros de datos y aplicaciones industriales y multimercado. Sus dispositivos semiconductores integrados y soluciones a nivel de plataforma se fabrican principalmente con tecnología de proceso de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS). Entre los clientes de la empresa se encuentran distribuidores de electrónica, fabricantes de módulos, fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de diseños originales (ODM). Sus arquitecturas de sistemas digitales y de radio basadas en CMOS también permiten acortar los ciclos de diseño en toda una serie de comunicaciones de banda ancha e infraestructuras alámbricas e inalámbricas.

El precio actual de la acción MaxLinear, Inc. en tiempo real es 21.39 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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