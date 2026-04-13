Operar iShares MSCI Eurozone ETF - EZU CFD

Sobre iShares MSCI Eurozone ETF

La inversión trata de seguir los resultados de inversión del índice MSCI EMU, compuesto por valores de renta variable de gran y mediana capitalización de países con mercados desarrollados que utilizan el euro como moneda oficial. Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores componentes de su índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores componentes de su índice subyacente. El índice está compuesto por valores de los siguientes 10 países de mercados desarrollados: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Portugal. Sin embargo, en lo que respecta a los países, el EZU tiene un sesgo hacia Francia, Alemania y España, que representan la mayor parte de la asignación de activos del fondo.

El precio actual de la acción iShares MSCI Eurozone ETF en tiempo real es 66.99 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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