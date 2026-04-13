Operar Diversified Healthcare Trust - DHC CFD

Sobre Diversified Healthcare Trust

Diversified Healthcare Trust, anteriormente Senior Housing Properties Trust, es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) en el sector de la salud. La empresa se centra en la atención sanitaria y las ciencias de la vida en todo Estados Unidos. Sus segmentos incluyen comunidades de vivienda para personas mayores de triple red que proporcionan atención residencial a corto y largo plazo y otros servicios para los residentes; comunidades de vivienda para personas mayores gestionadas que proporcionan atención residencial a corto y largo plazo y otros servicios para los residentes; propiedades arrendadas a proveedores de servicios médicos, negocios relacionados con la medicina, clínicas e inquilinos de laboratorios de biotecnología, y todos los demás, incluyendo ciertas propiedades que ofrecen servicios de bienestar, fitness y spa a los miembros. Los inmuebles del segmento de comunidades de ancianos de triple red incluyen comunidades de vida independiente alquiladas, comunidades de vida asistida y centros de enfermería especializada. Las propiedades del segmento de comunidades de ancianos gestionadas incluyen comunidades de vida independiente gestionadas y comunidades de vida asistida.

El precio actual de la acción Diversified Healthcare Trust en tiempo real es 7.0918 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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