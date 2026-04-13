Operar iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF - EMB CFD

Sobre iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

La inversión trata de seguir los resultados de inversión del J.P. Morgan EMBI® Global Core Index, compuesto por bonos de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses. El índice es una referencia amplia y diversa de deuda de mercados emergentes denominada en dólares estadounidenses que sigue la rentabilidad total de los instrumentos de deuda externa negociados activamente en países de mercados emergentes. Este ETF ofrece exposición a la deuda de emisores de mercados emergentes denominada en dólares estadounidenses, lo que permite exponerse a una clase de activos que puede mejorar la rentabilidad actual y ofrecer diversificación geográfica sin introducir las fluctuaciones del tipo de cambio en la ecuación. Pero para quienes buscan exposición a la deuda de mercados emergentes denominada en dólares, el EMB ofrece una opción de bajo coste que está bien diversificada y es extremadamente líquida.

El precio actual de la acción iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF en tiempo real es 95.87 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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