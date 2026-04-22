Operar Harmony Gold Mining Company Limited - HMY CFD

Sobre Harmony Gold Mining Co. (ADR)

HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED, a través de sus filiales, se dedica a la minería del oro y actividades conexas, que incluyen la exploración, extracción y procesamiento. Los segmentos de la compañía incluyen las operaciones subterráneas, superficiales de Sudáfrica e internacionales. El segmento subterráneo de Sudáfrica incluye Kusasalethu, Doornkop, Phakisa, Tshepong, Masimong, Target 1, Bambanani, Joel, Unisel y Target 3. El segmento superficial comprende las demás operaciones de superficie de la compañía. El segmento internacional de la empresa comprende el proyecto Hidden Valley Project. La compañía tiene operaciones en Sudáfrica y Papúa Nueva Guinea (PNG). El producto principal de la compañía es el lingote de oro. Los proyectos de exploración de la compañía incluyen el proyecto Golpu y la perspectiva Kili Teke. La compañía tiene aproximadamente nueve minas subterráneas, una operación a tajo abierto y varias fuentes de superficie en Sudáfrica. Las filiales incluyen Lydenburg Exploration Limited, Tswelopele Beneficiation Operation (TBO) y Harmony Copper Limited.

El precio actual de la acción Harmony Gold Mining Company Limited en tiempo real es 17.0824 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: ThredUp Inc., Rocket Companies, Inc., ANTA SPORTS, Fate Therapeutics, Educational Development y Deutsche Pfandbriefbank AG. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.