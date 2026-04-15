Operar iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF - SHY CFD

Sobre iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

La inversión pretende seguir los resultados de inversión del ICE® U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index (el "índice subyacente"). El fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores que componen el índice subyacente e invertirá al menos el 90% de sus activos en valores del Tesoro de EE.UU. que BFA considera que ayudarán al fondo a seguir el índice subyacente. El índice subyacente mide el rendimiento de las obligaciones públicas del Tesoro de EE.UU. que tienen un vencimiento restante mayor o igual a un año y menor a tres años. Este popular ETF ofrece exposición al extremo corto de la curva de vencimientos, centrándose en valores con menos de tres años de vencimiento. SHY puede ser un gran refugio para aparcar los activos en los mercados volátiles, pero no ofrecerá mucho en cuanto a rendimiento actual.

El precio actual de la acción iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en tiempo real es 82.43 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Maisons du Monde SA, Sally Beauty Holdings, Inc., TSR, Great Southern Bancorp, Brenntag AG y AT&T Inc. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.