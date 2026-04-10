Operar Brenntag AG - BNR CFD

Sobre Brenntag SE

Brenntag AG es una empresa con sede en Alemania que opera en el campo de la distribución de productos químicos. Proporciona soluciones de distribución de empresa a empresa para productos químicos industriales y especializados. La Compañía compra y almacena cantidades a gran escala de productos químicos industriales y especializados y los vuelve a embalar en cantidades más pequeñas. Además, la compañía también ofrece servicios adicionales, que incluyen entrega, mezcla de productos, mezcla, reenvasado, micronización y molienda fina, gestión de inventario y manejo de retorno de tambor, así como servicios técnicos y de laboratorio para productos químicos especializados. La Compañía ofrece sus productos a una amplia gama de industrias de mercado, como adhesivos, pinturas, petróleo y gas, alimentos, tratamiento de agua, cuidado personal y productos farmacéuticos. La compañía opera a través de una red con más de 550 ubicaciones en Europa, América del Norte y América Latina, y en la región de Asia Pacífico.

El precio actual de la acción Brenntag AG en tiempo real es 58.88 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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