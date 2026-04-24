Operar HP - HPQ CFD

Sobre HP Inc

HP INC. es proveedor de servicios y soluciones de informática personal y otros dispositivos de acceso, productos de imagen e impresión y tecnologías, soluciones y servicios relacionados. La compañía opera a través de tres segmentos: sistemas personales, impresión e inversiones corporativas. El segmento de sistemas personales de la compañía proporciona ordenadores personales comerciales (PC), PC de consumo, estaciones de trabajo, PC para pequeños clientes, tabletas, sistemas de punto de venta minorista (POS), calculadoras y otros accesorios relacionados, software, soporte y servicios para los mercados comerciales y de consumo. El segmento de impresión de la empresa ofrece hardware para impresoras comerciales y de consumo, suministros, medios, software y servicios, así como dispositivos de escaneo. El segmento de inversiones corporativas de la compañía incluye HP Labs. También incluye algunos proyectos de incubación de negocios, entre otros. La compañía vende a consumidores individuales, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y grandes empresas, incluidos clientes en los sectores de gobierno, salud y educación.

El precio actual de la acción HP en tiempo real es 19.67 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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