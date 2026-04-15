Operar Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF - PEY CFD

Sobre Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Siguiendo estrictamente sus directrices y procedimientos establecidos, el Nasdaq, Inc. incluye en el índice subyacente acciones comunes que tienen un historial consistente de aumentos de dividendos, principalmente sobre la base de la rentabilidad de los dividendos y el crecimiento consistente de los mismos. Este ETF ofrece una forma de acceder a acciones de empresas estadounidenses que han aumentado los dividendos de forma constante a lo largo del tiempo, centrándose en un grupo selecto de empresas que tienen un sólido historial como fuente de dividendos constantes y que pueden ofrecer rendimientos actuales atractivos en relación con el mercado en general. Hay docenas de ETF que ofrecen exposición a empresas que pagan dividendos, incluidos productos vinculados a índices ponderados por dividendos y a índices de referencia que emplean una amplia variedad de filtros para garantizar que las empresas que los componen ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendos.

El precio actual de la acción Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF en tiempo real es 21.59 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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