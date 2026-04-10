Operar Balfour Beatty PLC - BALF CFD

Sobre Balfour Beatty plc

Balfour Beatty plc es una empresa de infraestructuras que financia, desarrolla, construye, mantiene y explota las complejas y críticas infraestructuras que sustentan las economías nacionales. La empresa opera a través de tres segmentos: El segmento de Servicios de Construcción, que se dedica a la construcción física de un activo; el segmento de Servicios de Apoyo, que se dedica a apoyar activos o funciones existentes, como el mantenimiento y la renovación de activos, y el segmento de Inversiones en Infraestructuras, que se dedica a la adquisición, explotación y enajenación de activos de infraestructuras, como carreteras, hospitales, escuelas, alojamientos para estudiantes, viviendas militares, residuos y biomasa, redes de transmisión en alta mar y otras concesiones. Su segmento de inversiones en infraestructuras también incluye la división de promoción de viviendas. Entre los proyectos de la empresa se encuentran la A14 de Cambridge a Huntingdon, las principales obras de ingeniería civil de la HS2, la autopista inteligente M4, el transporte automatizado de personas del aeropuerto internacional de Los Ángeles y la estación común de Old Oak.

El precio actual de la acción Balfour Beatty PLC en tiempo real es 8.196 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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