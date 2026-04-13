Operar Cooper-Standard Holdings Inc. - CPS CFD

Sobre Cooper-Standard Holdings Inc

Cooper-Standard Holdings Inc. es un fabricante de sistemas de sellado, suministro de combustible y frenos y transferencia de fluidos. Opera a través de cuatro segmentos: América del Norte, Europa, Asia Pacífico y América del Sur. Su estructura organizativa incluye un negocio global de automoción y un grupo de tecnología avanzada. Sus productos se utilizan en vehículos de pasajeros y camiones ligeros fabricados por los fabricantes de equipos originales de automoción y en los mercados de reposición. Sus operaciones se llevan a cabo a través de aproximadamente 129 instalaciones propias, alquiladas y empresas conjuntas consolidadas en 21 países: América del Norte incluye Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos; Asia-Pacífico incluye China, India, Japón, Corea del Sur y Tailandia; Europa incluye Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia, España, Suecia y Reino Unido; América del Sur incluye Brasil, de las cuales 74 son predominantemente instalaciones de fabricación y 55 tienen designaciones de diseño, ingeniería, administración o logística.

El precio actual de la acción Cooper-Standard Holdings Inc. en tiempo real es 30.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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