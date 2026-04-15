Operar Invesco Global Water ETF - PIO CFD

Sobre Invesco Global Water ETF

La inversión pretende seguir los resultados de inversión (antes de comisiones y gastos) del Nasdaq OMX Global Water IndexSM (el "índice subyacente"). El fondo invertirá generalmente al menos el 90% de sus activos totales en los valores que componen el índice subyacente, así como en ADR y GDR basados en los valores del índice subyacente. El índice subyacente se compone de valores de empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial, ubicadas en Estados Unidos, así como en mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo, que crean productos diseñados para conservar y purificar el agua para los hogares, las empresas y las industrias. Este ETF ofrece exposición a un grupo de empresas que operan generalmente en la industria del agua, incluyendo tanto empresas de servicios e infraestructuras de agua como empresas de equipos y materiales para el agua.

El precio actual de la acción Invesco Global Water ETF en tiempo real es 45.97 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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