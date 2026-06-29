Operar Inovio Pharmaceuticals, Inc. - INO

Sobre Inovio Pharmaceuticals Inc

Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INOVIO) es una empresa de biotecnología. Su objetivo es lanzar al mercado medicamentos y vacunas de ácido desoxirribonucleico (ADN) diseñados para ayudar a proteger a las personas de las enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19, y para ayudar a tratar a las personas con cáncer y las afecciones asociadas al virus del papiloma humano (VPH). Su cartera de medicamentos de ADN consta de tres tipos de productos candidatos, a saber, vacunas profilácticas de ADN, inmunoterapias terapéuticas de ADN y anticuerpos monoclonales y biespecíficos codificados en ADN (dMAbs y dBTAs), que utilizan los dos componentes de la plataforma integrada de INOVIO, SynCon y CELLECTRA. La tecnología SynCon de la empresa crea plásmidos optimizados. Los dispositivos de administración inteligente CELLECTRA de INOVIO facilitan la captación de sus medicamentos de ADN en la célula. Sus medicamentos de ADN SynCon están diseñados para generar respuestas de anticuerpos y células T específicas de antígenos.

El precio actual de la acción Inovio Pharmaceuticals, Inc. en tiempo real es 1.0721 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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