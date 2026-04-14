Operar Daikin Industries,Ltd. - 6367 CFD

Sobre Daikin Industries, Ltd.

Daikin Industries, Ltd. es una compañía con base en Japón dedicada principalmente a la fabricación y venta de aire acondicionado, neveras y productos químicos. La Compañía opera en dos segmentos de negocios. El segmento Aire Acondicionado y Refrigerador fabrica, construye y vende acondicionadores de aire residencial, comercial y marítimo y productos de refrigeradores. El segmento Químico está implicado en la fabricación y venta de productos químicos, tales como gas fluorocarbonado, fluororesina y maquinaria química. La Compañía también realiza negocios de maquinaria petrolera, negocios de maquinaria especial y negocios de sistemas electrónicos.

El precio actual de la acción Daikin Industries,Ltd. en tiempo real es 20355.2 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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