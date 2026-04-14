Operar Home Depot Inc/The - HD CFD

Sobre Home Depot Inc

The Home Depot, Inc. (The Home Depot) es un minorista de mejoras para el hogar. La compañía vende una variedad de materiales de construcción, productos de mejoras para el hogar y productos de césped y jardín, y ofrece diversos servicios. Las tiendas de The Home Depot sirven a tres grupos principales de clientes: clientes de bricolaje, clientes de "hazlo para mi" (DIFM) y clientes profesionales. Sus clientes de bricolaje son propietarios que compran productos y completan sus propios proyectos e instalaciones. La compañía ayuda a estos clientes con preguntas específicas sobre productos e instalación, tanto en sus tiendas como a través de recursos en línea y otros medios diseñados para proporcionar conocimiento de productos y proyectos. Sus clientes de DIFM son propietarios de viviendas que compran los materiales y contratan a terceros para completar el proyecto o la instalación. Los clientes profesionales son principalmente renovadores / remodeladores profesionales, contratistas generales, reparadores, instaladores, propietarios de pequeñas empresas y comerciantes.

El precio actual de la acción Home Depot Inc en tiempo real es 342.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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