Operar Funding Circle Holdings PLC - FCH CFD

Sobre Funding Circle Holdings PLC

Funding Circle Holdings plc (Funding Circle) es una empresa con sede en el Reino Unido que ofrece una plataforma de préstamos para pequeñas y medianas empresas (PYMES). La empresa ofrece un mercado en línea que permite a los empresarios acceder a la financiación de los inversores y les permite pedir préstamos comerciales para las pequeñas y medianas empresas. El mercado en línea de la empresa ofrece préstamos garantizados y no garantizados para operar negocios, obtener capital de trabajo, comprar activos y desarrollar propiedades comerciales. La empresa presta sus servicios a través de su filial Funding Circle Limited. Los segmentos geográficos de la empresa son el Reino Unido, los Estados Unidos y los mercados en desarrollo. El segmento de mercados en desarrollo incluye los negocios del Grupo en Alemania y los Países Bajos. La gama de inversores de la empresa utiliza la tecnología y la plataforma de distribución para prestar más de 13.000 millones de libras esterlinas a aproximadamente 120.000 empresas en todo el mundo.

El precio actual de la acción Funding Circle Holdings PLC en tiempo real es 1.4065 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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