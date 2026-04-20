Operar HDFC Bank Limited - HDB CFD

Sobre HDFC Bank Limited

HDFC BANK LIMITED es una compañía de cartera. El banco ofrece una serie de servicios bancarios que cubren productos comerciales y de inversión en su sector mayorista y servicios de banca de transacciones/sucursales en su sector minorista. Además, ofrece servicios financieros. Los segmentos del banco incluyen Tesorería, Banca Minorista, Banca Mayorista y Otros Negocios Bancarios. El segmento de Tesorería consta principalmente de ingresos de intereses netos de la cartera de inversión del banco, solicitudes de préstamo y otorgamiento de préstamos en el mercado de dinero, ganancias o pérdidas de operaciones de inversión y por la negociación de divisas y contratos de derivados. El segmento de Banca Minorista atiende a clientes particulares a través de una red de sucursales y otros canales de distribución, y de canales de distribución alternativos. El banco ofrece a sus clientes corporativos e institucionales una amplia gama de productos de banca comercial y transaccional. El sector de Otros Negocios Bancarios incluye ingresos de actividades para-bancarias.

El precio actual de la acción HDFC Bank Limited en tiempo real es 26.46 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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