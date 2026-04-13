Operar Corning - GLW CFD

Sobre Corning Incorporated

CORNING INCORPORATED se dedica a la fabricación de cerámica y vidrios de especialidad. La empresa opera en cinco segmentos: Display Technologies, que fabrica sustratos de vidrio; Optical Communications, que se dedica a proporcionar soluciones ópticas; Environmental Technologies, que fabrica sustratos cerámicos y productos de filtro; Specialty Materials, que fabrica productos que brindan más de 150 fórmulas de materiales para vidrio, cerámica de vidrio y cristales de fluoruro y el segmento Life Sciences, que es un desarrollador, fabricante y proveedor de productos científicos de laboratorio. El segmento Display Technologies desarrolla, fabrica y suministra sustratos de vidrio mediante un proceso de fabricación de fusión. Fabrica y procesa productos en aproximadamente 90 plantas en alrededor de 20 países. Corning ofrece sus productos con marcas comerciales, que incluyen Corning, Celcor, ClearCurve, DuraTrap, Eagle XG, Epic, Gorilla, HPFS, Pyrex, Steuben, Falcon, SMF-28e y Willow.

El precio actual de la acción Corning en tiempo real es 175.01 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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