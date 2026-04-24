Operar H&R Block - HRB CFD

Sobre H & R Block Inc

H & R BLOCK, INC., a través de sus filiales, ofrece preparación de impuestos y otros servicios. La empresa ofrece preparación de declaración asistida del impuesto sobre la renta, soluciones impositivas digitales para hacerlo uno mismo (DIY) y otros productos y servicios relacionados con la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta para el público en general sobre todo en los Estados Unidos, Canadá, Australia y sus territorios respectivos. La preparación de la declaración asistida del impuesto sobre la renta y los servicios relacionados son proporcionados por profesionales de impuestos a través de un sistema de oficinas minoristas operadas directamente por la empresa o sus franquiciados. Ofrece soporte impositivo, planificación y servicios de contabilidad empresarial y de asesoramiento a sus clientes. La empresa ofrece una gama de servicios de impuestos en línea, que incluyen preparación de las declaraciones de impuestos federales y estatales, revisión de las declaraciones de impuestos por un profesional impositivo, acceso a asesoramiento impositivo, consejos y noticias relacionadas con impuestos, uso de calculadoras para planificación fiscal, comprobación de errores y presentación electrónica.

El precio actual de la acción H&R Block en tiempo real es 29.74 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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