Operar Aurora Innovation, Inc. - AUR CFD

Sobre Aurora Innovation Inc

Aurora Innovation, Inc, anteriormente Reinvent Technology Partners Y, es una empresa de tecnología de vehículos de conducción autónoma. Su producto, Aurora Driver, es una plataforma que reúne software, hardware y servicios de datos para la conducción autónoma de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y camiones pesados. Aurora Driver incluye Aurora Horizon y Aurora Connect. Su Aurora Horizon es un servicio de conducción autónoma diseñado para transportistas y flotas privadas. Su Aurora Connect ofrece redes de transporte a domicilio. Aurora Driver se compone de sensores, software y ordenador. Su conjunto de sensores diseñados a medida incluye el FirstLight Lidar, un radar de imágenes de largo alcance y cámaras que trabajan conjuntamente para construir una representación tridimensional (3D) del mundo. Su baliza Aurora supervisa la salud del camión y las situaciones en la carretera. Su Aurora Shield complementa las operaciones del Aurora Driver y de los usuarios con asistencia en carretera, soporte de hardware y paquetes de servicio y mantenimiento del vehículo.

El precio actual de la acción Aurora Innovation, Inc. en tiempo real es 4.1385 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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