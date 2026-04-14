Operar Panasonic Corporation - 6752 CFD

Sobre Panasonic Holdings Corp

Panasonic Corporation es una empresa con sede en Japón que se dedica al negocio de electrónica integrada. La Empresa tiene cuatro segmentos de negocio. El segmento de Electrodomésticos se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos para negocio de electrodomésticos, belleza, salud y otros de área de negocio a consumidor, así como negocios de dispositivos, energía y otros de área de negocio a negocio. El segmento de Soluciones Eco se dedica al desarrollo, fabricación y venta de equipos eléctricos, materiales de vivienda y otros productos para la construcción. El segmento de Soluciones Integradas se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos para distribución, logística, entretenimiento, público, aviónica y fabricación. El segmento de Automoción y Sistemas Industriales se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos para el negocio de sistemas motorizados de automoción, así como para el negocio de baterías y otras áreas de negocio a negocio. La Empresa también se dedica a la venta de materias primas.

El precio actual de la acción Panasonic Corporation en tiempo real es 2917.17 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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