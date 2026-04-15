Operar Pitney Bowes Inc - PBI CFD

Sobre Pitney Bowes Inc.

PITNEY BOWES INC. es una compañía de tecnología global. La Compañía ofrece gestión de la información del cliente, localización inteligente y productos de compromiso con el cliente y soluciones para ayudar a sus clientes a comercializar sus productos y productos y soluciones de comercio electrónico de envío, correo transfronterizo que permiten el envío de cartas y paquetes por todo el mundo. Los segmentos de la Compañía incluyen Soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas (PyME), Soluciones Empresariales y Soluciones de Comercio Digital. El segmento PyME incluye las actividades de correo de América del Norte e internacional. La Compañía se dedica a proporcionar una gama de equipos, software, suministros y servicios que permiten a sus clientes crear correo físico y digital y evidencia. El segmento de Soluciones Empresariales incluye el correo de producción y el negocio de servicios de preselección. El segmento de Soluciones de Comercio Digital incluye soluciones de software y negocios globales de comercio electrónico.

El precio actual de la acción Pitney Bowes Inc en tiempo real es 11.8233 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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