Operar General Mills - GIS CFD

Sobre General Mills, Inc.

GENERAL MILLS, INC., es un fabricante y comercializador de alimentos de consumo de marca y productos de alimentos para mascotas que se venden a través de tiendas minoristas. La Compañía es un proveedor de productos alimenticios de consumo de marca y sin marca para las industrias de panadería y servicio de alimentos de América del Norte. También proporciona productos de alimentos para mascotas a través de su subsidiaria Blue Buffalo Pet Products Inc. La Compañía tiene cuatro segmentos: Comercio minorista de EE. UU., Internacional, Mascotas y Tiendas de conveniencia y servicio de alimentos. La Compañía ofrece una gama de productos alimenticios con un enfoque en categorías, incluido el cereal listo para el consumo; comidas convenientes, que incluyen kits de comida, comidas étnicas, pizza, sopa, mezclas de platos de acompañamiento, desayuno congelado y entradas congeladas; refrigerios, que incluyen granos, barritas nutritivas y bocadillos calientes congelados; yogur y helado súper premium. Las otras categorías de productos de la Compañía incluyen mezclas e ingredientes para hornear, y masa refrigerada y congelada. También proporciona productos alimenticios para perros y gatos.

El precio actual de la acción General Mills en tiempo real es 34.55 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Brixmor Property Group, Frontline, Luminar Technologies Inc, Avalo Therapeutics, Inc., SolarEdge Technologies, Inc. y Kura Sushi. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.