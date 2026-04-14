Operar Frontline - FROno CFD

Sobre Frontline Ltd.

FRONTLINE LTD. es una compañía de envíos. La Compañía se dedica al transporte marítimo de petróleo crudo y productos derivados del petróleo. Su segmento de buques cisterna incluye petroleros de crudo y buques cisterna de productos. Al 31 de diciembre de 2016, la flota de la Compañía consistió de 28 navíos de propiedad, incluyendo siete superpetroleros (very large crude carriers, VLCCs), 10 navíos de tipo Suezmax y 11 navíos de tipo Aframax/LR2; 13 navíos bajo arrendamiento financiero, incluyendo 11 VLCCs y dos navíos de tipo Suezmax; uno VLCC registrado como una inversión en arrendamiento financiero; cuatro navíos fletados por períodos de 12 meses, incluyendo opciones de ampliación (dos VLCCs y dos navíos de tipo Suezmax); dos VLCCs donde los costos/ingresos se dividen por igual con un tercero (de los cuales uno es fletado por él y otro por un tercero); tres navíos de mediano alcance fletados por períodos de corto plazo, que tienen una duración de menos de dos meses, así como cinco buques bajo gestión comercial (dos navíos de tipo Suezmax y tres petroleros de tipo Aframax).

El precio actual de la acción Frontline en tiempo real es 328.75 NOK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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