Operar Dauch Corporation - DCH CFD

Sobre American Axle & Manufact. Holdings, Inc.

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. es un proveedor dedicado al diseño, la ingeniería y la fabricación de tecnologías de transmisión y formación de metales para la industria del automóvil. Los segmentos de la empresa incluyen la línea motriz y el conformado de metales. Los segmentos de la línea motriz consisten principalmente en ejes delanteros y traseros, ejes de transmisión, conjuntos de diferencial, módulos de embrague, sistemas de eje de equilibrio y tecnología de desconexión de la línea motriz. El segmento de transmisión también incluye productos y sistemas de transmisión eléctrica e híbrida para camiones ligeros, vehículos utilitarios deportivos (SUV), vehículos utilitarios crossover (CUV), turismos y vehículos comerciales. Los segmentos de conformación de metales consisten principalmente en ejes y transmisiones, engranajes de anillos y piñones, engranajes y conjuntos diferenciales, bielas y productos de distribución variable para fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de automoción.

El precio actual de la acción Dauch Corporation en tiempo real es 5.96 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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