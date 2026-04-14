Operar Fujitsu Limited - 6702 CFD

Sobre Fujitsu Ltd

Fujitsu Limited es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al desarrollo, la fabricación, la venta y el mantenimiento de una serie de productos de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y dispositivos electrónicos. La empresa opera a través de tres segmentos de negocio. El segmento de Soluciones Tecnológicas ofrece soluciones de integración de sistemas / servicio de integración de sistemas (SI), servicio de externalización, servicio de red, servicio de soporte de sistemas y servicio de infraestructura, entre otros. El segmento de Soluciones Ubicuas se dedica al diseño, fabricación y venta de ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y teléfonos móviles. El segmento Device Solutions proporciona circuitos integrados a gran escala (LSI), paquetes de semiconductores, baterías y otras piezas electrónicas.

El precio actual de la acción Fujitsu Limited en tiempo real es 3480.81 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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