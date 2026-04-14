Operar LexinFintech Holdings Ltd. - LX CFD

Sobre LexinFintech Holdings Ltd - ADR

LexinFintech Holdings Ltd. es una sociedad de cartera. La empresa se dedica principalmente a prestar servicios de venta directa en línea y servicios de financiación de consumo en línea. La plataforma de financiación al consumo online de la empresa, Fenqile, ofrece a los clientes préstamos personales a plazos, préstamos de compra a plazos y otros productos de préstamo. A través de su plataforma de inversión en línea, Juzi Licai, la Compañía hace coincidir la financiación de los inversores particulares con los préstamos de los clientes. La empresa también ofrece una línea de crédito Le Card a sus clientes. La empresa atiende las necesidades de crédito de los clientes de entre 18 y 36 años en China.

El precio actual de la acción LexinFintech Holdings Ltd. en tiempo real es 2.2633 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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