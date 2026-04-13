Operar Fox Corporation - Class B - FOX CFD

Sobre Fox Corp

Fox Corporation es una empresa de noticias, deportes y entretenimiento. La Compañía opera a través de tres segmentos: Programación de redes de cable, Televisión y Otros, Corporativo y Eliminaciones. El segmento de Programación de la red de cable consiste en la producción y licencia de noticias y contenido deportivo distribuidos principalmente a través de sistemas de televisión por cable, operadores de transmisión directa por satélite, compañías de telecomunicaciones y distribuidores de video en línea, principalmente en los Estados Unidos. El segmento de televisión de la Compañía consiste en la adquisición, comercialización y distribución de programación de redes de transmisión a nivel nacional bajo la marca FOX. Su segmento Otros, Corporativo y Eliminaciones incluye el lote FOX Studios, que proporciona servicios de producción de televisión y cine, junto con espacio de oficina y servicios de estudio.

El precio actual de la acción Fox Corporation - Class B en tiempo real es 56.19 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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