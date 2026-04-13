Operar Fluor - FLR CFD

Sobre Fluor Corp

Fluor Corp (Fluor) es una sociedad matriz. La compañía opera su negocio en cuatro segmentos: Energía, Productos Químicos y Minería; Industrial; Infraestructura y Energía; Gobierno y Mantenimiento, Modificación e Integridad de activos. La Compañía, a través de sus subsidiarias, ofrece servicios profesionales que brindan servicios de ingeniería, adquisición, construcción, fabricación y modularización, puesta en marcha y mantenimiento, así como servicios de administración de proyectos a nivel mundial. La compañía es un proveedor de soluciones integradas para diversas industrias, incluyendo petróleo y gas, productos químicos y petroquímicos, minería y metales, transporte, energía, ciencias de la vida y fabricación avanzada. También es un proveedor de servicios del gobierno federal de los Estados Unidos y gobiernos en el extranjero. Ofrece servicios en diversas categorías, incluyendo ingeniería y diseño, adquisición, construcción, fabricación, mantenimiento, modificación e integridad de activos y gestión de proyectos.

El precio actual de la acción Fluor en tiempo real es 49.4 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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