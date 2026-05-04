Operar Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares - VGK CFD

Sobre Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares

La inversión trata de seguir la evolución de un índice de referencia que mide la rentabilidad de la inversión en acciones emitidas por empresas situadas en los principales mercados de Europa. Este ETF ofrece una amplia exposición a las economías desarrolladas de Europa, repartiendo las participaciones en más de una docena de mercados. Aquellos que busquen una exposición más amplia a los mercados desarrollados ex-estadounidenses pueden preferir un fondo como el VEA, que incluye también las economías del Pacífico. Además, el ratio de gastos es uno de los más bajos de la categoría ETFdb, lo que convierte al VGK en una de las formas más rentables de acceder a los mercados de renta variable de la Europa desarrollada.

El precio actual de la acción Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares en tiempo real es 86.14 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: TravelCenters of America LLC, RenovoRx, Inc., Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V., Obrascón Huarte Lain, S.A., Arcadia Biosciences, Inc. y WEG S.A.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.