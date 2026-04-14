Operar Nabors Industries - NBR CFD

Sobre Nabors Industries Ltd.

Nabors Industries Ltd. posee y explota una flota de plataformas de perforación en tierra. La empresa es proveedora de plataformas de perforación en alta mar en Estados Unidos y en múltiples mercados internacionales. La empresa desarrolla su actividad de servicios de perforación y plataformas a través de cuatro segmentos: Perforación en Estados Unidos, Perforación en Canadá, Perforación internacional y Servicios de perforación. La empresa ofrece servicios de colocación de pozos, software de perforación y herramientas de rendimiento, equipos de perforación y diversas tecnologías en los mercados del petróleo y el gas. El negocio de Servicios de Perforación y Aparejos de la Compañía comprende las operaciones de los aparejos de perforación en tierra y en alta mar y otros servicios de aparejos, que consisten en la fabricación de equipos, la instrumentación de los mismos y el software de optimización. La empresa es un proveedor de sistemas y servicios de perforación direccional y de medición durante la perforación (MWD). La empresa también proporciona tecnología y equipos de perforación, así como servicios en el lugar de los pozos.

El precio actual de la acción Nabors Industries en tiempo real es 78.73 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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