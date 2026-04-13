Operar First Trust Global Wind Energy ETF - FAN CFD

Sobre First Trust Global Wind Energy ETF

Este ETF ofrece exposición al sector mundial de la energía eólica, un rincón del mercado que puede tener un enorme potencial a largo plazo, pero que a menudo presenta una importante volatilidad a corto plazo. Dado el estrecho enfoque del FAN, es probablemente más eficaz para aquellos que buscan establecer una inclinación táctica hacia la industria de la energía eólica, ya sea como parte de una estrategia a largo plazo o un movimiento a corto plazo. El atributo más destacable del FAN es la composición del índice subyacente, que incluye tanto empresas de energía eólica pura como empresas con operaciones más amplias que mantienen cierto enfoque en la energía eólica. Si está considerando el FAN para exponerse a la energía eólica, asegúrese de echar un vistazo bajo el capó y entender las consecuencias de la metodología de construcción del índice.

El precio actual de la acción First Trust Global Wind Energy ETF en tiempo real es 25.63 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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