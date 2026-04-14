Operar Asahi Group Holdings, Ltd. - 2502 CFD

Sobre Asahi Group Holdings Ltd

Asahi Group Holdings, Ltd. es un holding con sede en Japón que se dedica principalmente a la fabricación y venta de licores, bebidas y alimentos en Japón y en mercados extranjeros. La empresa opera en cinco segmentos de negocio. El segmento de bebidas alcohólicas se dedica a la fabricación y venta de bebidas alcohólicas, como la cerveza, la cerveza de baja malta, el shochu y el whisky, así como al negocio de la restauración y la venta al por mayor. El segmento de bebidas se dedica a la fabricación y venta de refrescos. El segmento de alimentos se dedica a la fabricación y venta de alimentos y medicamentos. El segmento internacional se dedica a la fabricación y venta de cerveza y otros productos de licor, así como de refrescos. El segmento Otros se dedica al negocio de la logística.

El precio actual de la acción Asahi Group Holdings, Ltd. en tiempo real es 1618.97 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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