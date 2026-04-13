Operar First Resources - EB5sg CFD

Sobre First Resources Ltd

First Resources Limited es un productor de palma con sede en Singapur. Las actividades de la empresa incluyen el cultivo de palmeras aceiteras, la recolección de racimos de fruta fresca (FFB) y la molienda para obtener aceite de palma crudo (CPO) y palmiste (PK). La empresa opera a través de dos segmentos: Plantaciones y Molinos de Aceite de Palma y Refinería y Procesamiento. Su segmento de plantaciones y molinos de aceite de palma se dedica principalmente al cultivo y mantenimiento de plantaciones de palma aceitera y a la explotación de molinos de aceite de palma. Su segmento de Refinería y Procesamiento comercializa y vende productos procesados a base de palma producidos en la refinería, plantas de fraccionamiento y biodiesel y otras instalaciones de procesamiento posterior. La empresa gestiona aproximadamente 213.461 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en las provincias indonesias de Riau, Kalimantan Oriental y Kalimantan Occidental. También tiene aproximadamente 6.321 hectáreas de plantaciones de caucho y 18 molinos de aceite de palma.

El precio actual de la acción First Resources en tiempo real es 2.8571 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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