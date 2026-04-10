Operar Carl Zeiss Meditec AG - AFX CFD

Sobre Carl Zeiss Meditec AG

Carl Zeiss Meditec AG es una empresa alemana de tecnología y dispositivos médicos. Ofrece soluciones completas para diagnosticar y tratar enfermedades oftálmicas, soluciones de visualización para microcirugía y otras tecnologías, como la radioterapia intraoperatoria. La empresa opera en dos segmentos: Dispositivos Oftálmicos y Microcirugía. El segmento de Dispositivos Oftálmicos comprende actividades en el área de la oftalmología, como lentes intraoculares, soluciones de visualización quirúrgica y sistemas de diagnóstico y láser médico. El segmento de microcirugía incluye actividades de neurocirugía, otorrinolaringología, así como las actividades en el campo de la radiación intraoperatoria. La empresa tiene varios centros de producción en Europa, Estados Unidos y Asia.

El precio actual de la acción Carl Zeiss Meditec AG en tiempo real es 26.17 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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