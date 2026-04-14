Operar Fraport AG - FRA CFD

Sobre Fraport AG Frankfurt Arprt Svcs Wrldwde

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide es un proveedor de servicios aeroportuarios con sede en Alemania y propietario y operador de aeropuertos. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Aviación, Comercial e Inmobiliario, Asistencia en Tierra y Actividades y Servicios Externos. El segmento de Aviación ofrece la gestión de la zona de operaciones y de las terminales, servicios corporativos de seguridad y gestión de la seguridad aeroportuaria; el segmento de Comercio e Inmuebles ofrece espacios comerciales y propiedades; el segmento de Asistencia en Tierra ofrece una amplia gama de servicios en tierra, y el segmento de Actividades y Servicios Externos ofrece inversiones y gestión globales, gestión integrada de instalaciones, servicios de información y telecomunicaciones y gestión de infraestructuras corporativas.

El precio actual de la acción Fraport AG en tiempo real es 75.77 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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