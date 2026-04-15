Operar Teradyne - TER CFD

Sobre Teradyne, Inc.

Teradyne, Inc. suministra equipos de automatización para aplicaciones de prueba e industriales. La compañía diseña, desarrolla, fabrica y vende sistemas de prueba automáticos utilizados para probar semiconductores, productos inalámbricos, almacenamiento de datos y sistemas electrónicos complejos en las industrias de electrónica de consumo, inalámbrica, automotriz, industrial, de comunicaciones y aeroespacial y de defensa. Sus segmentos incluyen la prueba de semiconductores, que incluye operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y comercialización de productos y servicios de prueba de semiconductores; Prueba del sistema, que incluye operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y comercialización de productos y servicios para la prueba de instrumentación aeroespacial / defensa, prueba de almacenamiento y prueba de placa de circuito; Wireless Test, que incluye operaciones relacionadas con el diseño, la fabricación y la comercialización de productos y servicios de prueba inalámbricos, y la automatización industrial, que incluye operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y comercialización de robots colaborativos.

El precio actual de la acción Teradyne en tiempo real es 362.09 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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