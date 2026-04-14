Operar Fanuc Corporation - 6954 CFD

Sobre Fanuc Corp

FANUC CORPORATION es una empresa de fabricación con sede en Japón dedicada principalmente a la provisión de maquinaria de automatización de fábrica (AF). El negocio AF se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos AF, como sistemas de control numérico por computadora (CNC) y productos láser. El negocio Robot se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos robóticos. El negocio Maquinas Robot se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos de tipo robodrill, roboshot, robocut y robonano.

El precio actual de la acción Fanuc Corporation en tiempo real es 6235.7 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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