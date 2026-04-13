Operar Bioventus Inc. - BVS CFD

Sobre Bioventus Inc

Bioventus Inc es una empresa mundial de dispositivos médicos. La empresa está centrada en el desarrollo y la comercialización de tratamientos clínicos y mínimamente invasivos que activan y mejoran el proceso natural de curación del cuerpo. La cartera de productos de la empresa incluye el tratamiento del dolor articular y la preservación de las articulaciones, los sustitutos de injertos óseos y el tratamiento mínimamente invasivo de las fracturas. El tratamiento del dolor articular por OA y la preservación de las articulaciones se centra en la ortopedia. Sus sustitutos de injertos óseos (BGS) ofrecen una cartera de productos que incluye aloinjertos de tejido humano y sintéticos. Sus productos BGS pueden utilizarse junto con cualquier implante de fijación ortopédica y de fusión espinal. Están diseñados para mejorar las tasas de fusión ósea tras la fusión espinal y otras cirugías ortopédicas y reducir la necesidad de utilizar el propio hueso del paciente.

El precio actual de la acción Bioventus Inc. en tiempo real es 8.99 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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