Operar Avnet - AVT CFD

Sobre Avnet, Inc.

Avnet, Inc. es una compañía global de soluciones tecnológicas que comercializa, vende y distribuye componentes electrónicos de fabricantes de componentes electrónicos, incluyendo semiconductores, interconexión, componentes pasivos y electromecánicos, y otros componentes integrados y embebidos. Los principales grupos operativos de la empresa son Electronic Components (EC) y Farnell. EC sirve a una variedad de mercados que van desde la automoción hasta la medicina, pasando por la defensa y la industria aeroespacial. EC también ofrece una serie de opciones de apoyo al cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, incluido el diseño llave en mano y personalizado, la cadena de suministro, la introducción de nuevos productos, la programación, la logística y los servicios postventa. El grupo operativo Farnell apoya principalmente a los clientes de menor volumen y distribuye una gama de carteras, incluyendo kits, herramientas, componentes electrónicos, componentes de automatización industrial y productos de prueba y medición tanto a ingenieros como a empresarios, principalmente a través de un canal de comercio electrónico.

El precio actual de la acción Avnet en tiempo real es 67.08 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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