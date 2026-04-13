Operar Evolution Gaming Group AB - EVO CFD
Sobre Evolution AB (publ)
Evolution AB (publ.), anteriormente Evolution Gaming Group AB (publ.), es una empresa sueca que opera en el sector de los servicios de Internet y que desarrolla, produce, comercializa y licencia soluciones de casino en vivo totalmente integradas de empresa a empresa (B2B) para operadores de juego. La empresa ofrece sus servicios a través de estudios de casinos en vivo en Europa, Canadá y Estados Unidos.
El precio actual de la acción Evolution Gaming Group AB en tiempo real es 597 SEK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.
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