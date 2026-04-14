Operar Nissan Motor Co., Ltd. - 7201 CFD

Sobre Nissan Motor Co Ltd

NISSAN MOTOR CO., LTD. se dedica a la fabricación, venta y negocios relacionados de productos automotores y equipos marinos. Los segmentos de la compañía incluyen financiación de automóviles y de ventas. El negocio automotor incluye fabricación y venta de vehículos y piezas. El negocio de la financiación de ventas ofrece servicio de financiación de ventas y arrendamiento como soporte de las actividades de venta de la empresa automotriz. La compañía fabrica vehículos en aproximadamente 20 países y regiones de todo el mundo, incluso Japón. La empresa ofrece productos y servicios en más de 160 países y regiones en todo el mundo. La compañía vende aproximadamente 60 modelos con las marcas Nissan, Infiniti y Datsun. La compañía tiene operaciones geográficas en varios países, que incluyen Norteamérica, Europa, Asia y otros países de ultramar.

El precio actual de la acción Nissan Motor Co., Ltd. en tiempo real es 349.94 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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