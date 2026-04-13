Operar Euronext NV - ENX CFD

Sobre Euronext NV

Euronext NV es una empresa con sede en los Países Bajos que actúa como matriz del grupo bursátil paneuropeo Euronext. Euronext ofrece una amplia gama de productos y servicios, combinando los mercados de acciones, valores de renta fija y derivados en Ámsterdam, Bruselas, Dublín, Lisboa, Londres y París. Los negocios de la empresa comprenden la cotización, la negociación al contado, la negociación de derivados, los datos de mercado y los índices, la post-negociación y las soluciones de mercado, entre otros. Los mercados regulados de Euronext proporcionan un lugar de cotización para las empresas que buscan obtener capital y entrar en la zona euro. Ofrece una plataforma de negociación electrónica que permite a los inversores cursar órdenes directamente en la bolsa. La empresa vende datos en tiempo real, históricos y de referencia generados por la actividad en los mercados de Euronext. También calcula y publica una cartera de más de 500 índices de referencia, entre ellos el AEX-Index y el CAC 40 Index. La empresa ofrece soluciones y servicios tecnológicos a las bolsas y a los operadores del mercado.

El precio actual de la acción Euronext NV en tiempo real es 145.55 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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